Iata elabora documento com recomendações para transporte de vacinas contra covid

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em ingês) divulgou nesta segunda-feira um documento que estabelece recomendações para o transporte e distribuição de vacinas contra a covid-19. De acordo com a entidade, as normas são uma forma de os governos gerirem a linha logística “na preparação do que deve ser a maior e mais complexa operação de logística já feita”.

Continua depois da publicidade

Feito em conjunto com uma série de outras instituições, como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC), as recomendações abrangem quatro grandes áreas: capacidade e conectividade, infraestrutura, relações de fronteira e segurança.

“Entregar bilhões de doses de uma vacina que deve ser transportada e armazenada em condições de alta refrigeração no mundo inteiro envolve um enorme desafio logístico”, comenta Alexandre de Juniac, CEO da Iata, em nota.

Advertisement

A Iata comenta que governos terão que reestabeelcer sua conectividade aérea para assegurar adequada capacidade no transporte, além de criar espaços para refrigeração, e uma priorização para liberação facilitada das substâncias nas fronteiras.

Continua depois da publicidade

“Uma série de medidas precisarão ser tomadas também para assegurar que os embarques permaneçam seguros de roubos”, fala o documento, destacando a importância e valor da substância.

Felipe Laurence

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.