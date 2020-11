Bolsonoro reconduz promotora Fabiana Barreto ao cargo de procuradora-geral do DF

Por Estadão - Estadão 4

O presidente Jair Bolsonaro reconduziu a promotora de Justiça Fabiana Costa Oliveira Barreto ao cargo de procuradora-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Decreto com a recondução está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16) e a promotora continuará no cargo durante o biênio 2020 a 2022.

