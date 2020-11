Palmeiras sofre com surto de covid-19 e Gabriel Veron é o 7° jogador infectado

Por Estadão - Estadão 1

Gabriel Veron é mais um desfalque para o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Ceará, fora de casa. O jovem atacante se tornou neste domingo à noite a mais nova vítima do surto de covid-19 pelo qual o clube está passando. Já são sete jogadores infectados no elenco.

O atacante acordou neste domingo com indisposição e apresentando outros sintomas da doença. Fez exames e acabou confirmado com a covid-19. “Rapaziada, testei positivo para a Covid”, postou o jogador em suas redes sociais. Titular diante do Fluminense no sábado, ele já não vinha se sentindo bem.

Neste domingo pela manhã, o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña também havia sido diagnosticado com a doença. Ele e Veron se juntam a Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo, os demais desfalques pela doença para Abel Ferreira.

O treinador português terá de improvisar na frente, pois ficou sem seus atacantes de beirada com a contaminação, também, de Rony, e a lesão de joelho de Wesley.

Gustavo Scarpa já vinha atuando na lateral-esquerda e terá de seguir “quebrando galho”. Para o ataque, o treinador terá de “inventar” algum meia improvisado já que está sem opções.

O Palmeiras pode até reforçar a marcação, já que tem ótima vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, no Alianz Parque. Mas a situação é preocupante e o clube espera que mais ninguém dê positivo nos testes.

Estadao Conteudo

