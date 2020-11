Eleições registram prisão de ao menos 45 candidatos e condução de 1.111 eleitores

Por Estadão - Estadão 1

O primeiro dia de eleições municipais no País registrou a condução de 1.111 eleitores desde a meia-noite em todo o País, segundos dados da Operação Eleições 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o balanço, ao menos seis tentativas de homicídio foram feitas contra candidatos. As informações até o momento foram divulgadas às 17h.

Um segundo balanço, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral com dados coletados até às 15h56, aponta a prisão de ao menos 45 candidatos – nove por divulgação de propaganda, 27 por boca de urna, um por uso de amplificadores para divulgação de número de urna, um por transporte ilegal de eleitores, quatro por corrupção eleitoral e três por outros motivos, não especificados pela corte.

As prisões ocorreram em Alagoas (2), Goiás (2), Minas Gerais (11), Mato Grosso do Sul (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (10), Rio de Janeiro (5), Sergipe (9) e São Paulo (1). Os números divergem do divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que informa a prisão ou condução de 122 candidatos.

Também foram contabilizadas pela pasta 332 ocorrências de compra de votos e 783casos de boca de urna. O balanço lista ainda como crime eleitoral 34 registros de fatos e imputações inverídicas (fake news) e 49 indicações de desinformação sobre o processo eleitoral. Até o momento, 1.637 ocorrências eleitorais foram registradas, além de 178 inquéritos policiais e 721 boletins de ocorrência.

Em relação às apreensões, o balanço indica que cerca de R$ 566 mil foram sequestrados durante a operação, assim como 54 armas de fogo e 245 veículos.

Ocorrências de ameaça (123), lesão corporal (44), porte ilegal de arma de fogo (22) e homicídio (8) também foram registradas.

As ações de fiscalização estão sendo conduzidas por autoridades policiais estaduais, como a Polícia Militar, e federais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também contribuem com o balanço, em ações de combate a incêndios e perturbações urbanas, como bloqueio de vias. Ao todo, 329.597 agentes foram mobilizados.

Paulo Roberto Netto, Pepita Ortega e Rayssa Motta

Estadao Conteudo

