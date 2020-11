João Campos (PSB) prevê segundo turno em Recife

Por Estadão - Estadão 5

O primeiro colocado nas pesquisas para prefeitura de Recife, João Campos (PSB), afirmou neste domingo, 15, que acredita que a disputa irá para o segundo turno. Ao terminar de votar, o candidato disse ainda que tem a sensação de dever cumprido e que a vontade do povo é soberana, noticiou o G1 Pernambuco.

“Ao final do dia, nós saberemos como será a condução da eleição. Deve ser uma eleição de dois turnos, como foi percebido por quem acompanhou o caminhar. Fizemos uma campanha altiva, pra cima, crescendo a cada dia e dialogando com o futuro da cidade do Recife”, afirmou o candidato do PSB.

Caso esse cenário se confirme, é provável que João Campos enfrente sua prima, Marília Arraes (PT), no segundo turno, indicam pesquisas recentes. A candidata do Partido dos Trabalhadores também já votou no início da tarde de hoje, mas deixou a seção eleitoral sem falar com a imprensa. Ainda segundo o G1 Pernambuco, ela fez apenas um sinal de comemoração com as mãos. “É o V da vitória e da virada”, disse, informalmente, enquanto era fotografada.

Na pesquisa Ibope divulgada ontem, 14, Campos aparecia com 39% dos votos válidos, seguido por Marília com 26%. Mendonça Filho (DEM) é o terceiro colocado, somando 18%. O levantamento, encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio, foi realizado entre os dias 12 e 14 de novembro, com entrevistas a 1.106 eleitores do Recife. A margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou menos e intervalo de confiança de 95%. O número de registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é PE-02565/2020.

Elisa Calmon

Estadao Conteudo

