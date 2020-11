Na estreia do ATP Finals, Thiem derrota Tsitsipas em reedição da final de 2019

Por Estadão - Estadão 6

O primeiro jogo de simples do ATP Finals opôs os últimos dois finalistas do campeonato de 2019. E desta vez, ao contrário do que ocorreu no ano anterior, quem levou a melhor foi Dominic Thiem. O austríaco derrotou o grego Stéfanos Tsitsipas por 2 sets a 1 neste domingo, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3, em 2h17 de partida, e se vingou do revés na decisão passada.

Com o resultado, na Arena O2, em Londres, Thiem ganha força não só para avançar às semifinais do ATP Finals, como também na briga pela vice-liderança do ranking da ATP. O triunfo representa 200 pontos para o número 3 do mundo, que quer tomar a segunda colocação de Rafael Nadal.

“Eu experimentei nos últimos quatro anos o quanto é importante ter um bom começo neste torneio e vencer a primeira partida. Estou muito feliz por ter feito isso”, declarou Thiem após o confronto.

Thiem e Tsitsipas, integrantes do Grupo Londres 2020, o mais imprevisível do torneio, e que também conta com o espanhol Rafael Nadal e o russo Andrey Rublev, protagonizaram um duelo equilibrado na capital inglesa. Pesou a favor do austríaco o fato de ter cometido menos erros e ter sido mais consistente em quadra.

O equilíbrio foi uma constante em especial na primeira parcial, com os rivais bem em seus serviços. Na primeira oportunidade de quebra, Thiem desperdiçou um duplo break point no sétimo game e o grego confirmou o saque. No tie-break, o atual campeão do Finals chegou a abrir 4 a 1, mas o jovem austríaco virou e faturou o set.

No segundo set, Tsitsipas encaixou seu jogo e conquistou uma quebra logo no terceiro game. Em vantagem, o tenista da Grécia se manteve sólido nos golpes no fundo da quadra e levou a segunda parcial, vencendo por 6/4 e obrigando a disputa do terceiro set.

Na parcial final, Thiem, mais concentrado, jogou com agressividade e quebrou o serviço do oponente no início para pavimentar o caminho para o triunfo, o quinto em oito partidas diante do grego. O austríaco abriu 3 a 0 e foi dominante. Só teve dificuldades para confirmar o seu saque no quinto game. Depois disso, administrou a vantagem, fechou o set em 6/3 e confirmou a vitória, devolvendo o revés da decisão do Finals de 2019.

O ATP Finals reúne os oito melhores tenistas da temporada na corrida da ATP, além das oito melhores duplas, e distribui 1.500 pontos e US$ 1,56 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao campeão individual. Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo estão na disputa das duplas com seus parceiros.

