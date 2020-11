Líder nas pesquisas, Manuela D'Ávila vota em Porto Alegre e projeta 2º turno

Por Estadão - Estadão 5

Candidata líder nas pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila (PCdoB) votou na manhã deste domingo, 15, em um colégio no bairro Petrópolis, acompanhada do marido, Duca Leindecker, da filha Laura e de Miguel Rossetto, do PT, candidato a vice em sua chapa. As informações são do portal Gaúcha Zero Hora.

Na última pesquisa Ibope antes da eleição, divulgada ontem, 14, as intenções de voto em Manuela somavam 40% dos votos válidos, 8 pontos porcentuais acima da pesquisa anterior, de 29 de outubro. Em segundo lugar aparece Sebastião Melo (MDB), que foi de 16% para 25% dos votos válidos, e na sequência o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que se manteve com 17%.

A candidata do PCdoB não quis falar em adversário preferencial no segundo turno, mas mostrou alívio por poder enfrentar só um candidato. “Não vai ser mais uma candidatura contra 10 candidatos”, disse Manuela ao portal gaúcho, para na sequência reclamar por ter sofrido o que classifica como uma “campanha de ódio contra mim nas redes”.

Nas simulações de segundo turno do Ibope, Manuela tem 42% das intenções de voto quando concorre com Sebastião Melo, que fica com 40%. Contra o atual prefeito, a vantagem é maior para a candidata comunista: 44% para ela e 33% para o tucano.

