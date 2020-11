Após 13 anos, PT deve ficar de fora da disputa em Rio Branco

Por Estadão - Estadão 3

O PT deve ficar de fora do segundo turno da eleição em Rio Branco (AC), cidade que governou ao longo de 13 anos, de 2005 até 2018. Na disputa pela prefeitura da capital acreana, Tião Bocalom (Progressistas) lidera 31% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada no último dia 10.

Em segundo lugar no levantamento aparecem empatados o tucano Minoru Kinpara (PSDB), e a prefeita que tenta a reeleição, Socorro Neri (PSB), ambos com 24%. Daniel Zen, do PT, tem 6%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

