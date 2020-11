Datafolha traz Covas em SP com 37%; Boulos tem 17%; França; 14%; Russomanno, 13%

Por Estadão - Estadão 4

Pesquisa de intenção de voto para o município de São Paulo divulgada neste sábado, 14, pelo Datafolha aponta que o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), segue líder com folga. O levantamento ainda traz a manutenção do cenário de empate técnico na disputa pela outra vaga do segundo turno.

De acordo com o levantamento, Covas tem 37% dos votos válidos. Atrás dele, vem o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, com 17%, seguido de Márcio França (PSB), com 14%, e Celso Russomanno (Republicanos), com 13%.

Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados na segunda posição.

Descolados do primeiro pelotão estão Jilmar Tatto (PT) e Arthur do Val (Patriota), com 6%. Joice Hasselmann (PSL) aparece com 3% e Andrea Matarazzo (PSD), com 2%.

Vera Lúcia (PSTU), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PC do B) têm 1% cada.

Levy Fidelix (PRTB) e Antônio Carlos (PCO) não pontuaram.

Em relação ao levantamento anterior do Datafolha, de 9 e 10 de novembro, Covas e França cresceram um ponto porcentual cada, enquanto Boulos ficou estável e Russomanno perdeu dois pontos porcentuais.

O candidato do Republicanos, apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, viu ainda sua rejeição crescer e bater 50%.

As rejeições de Covas, Boulos e França são de 25%, 24% e 17%, respectivamente.

Segundo turno

Os cenários de segundo turno traçados pelo Datafolha apontam para vitória de Covas em todos os casos. Contra Boulos, a pesquisa aponta 57% a 30%. Contra França, vitória de 51% a 36% e contra Russomanno, de 63% a 21%.

Contratado por Folha de S. Paulo e TV Globo, o levantamento do Datafolha ouviu 2.987 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 14 de novembro.

A pesquisa está registrada no TSE com o número SP-01587/2020.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

