Em português, Roger Waters pede voto para viúva de Marielle

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A um dia das eleições municipais, Roger Waters publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado, 14, em que aparece pedindo votos para Monica Benício, viúva de Marielle Franco. “Retire o Brasil dos assassinos e bandidos, dos milicianos, e devolvam-no ao povo”, diz, em português, o ex-baixista e líder do Pink Floyd.

Continua depois da publicidade

“Vote, vote, vote. E lembre-se, nós estamos com você”, diz Waters. Monica está concorrendo a vereadora do Rio pelo PSOL, mesmo partido que elegeu Marielle para a Câmara Municipal, em 2016. Socióloga e ativista de direitos humanos, a ex-vereadora foi assassinada aos 38 anos de idade em uma emboscada no centro da capital fluminense, no dia 14 de março de 2018. “Que emoção!!! O Roger Waters, fundador do Pink Floyd, gravou um depoimento emocionante pedindo para que no domingo os brasileiros retirem o país dos assassinos e o devolvam ao povo”, comemorou a candidata.

Essa não é a primeira vez que o líder do Pink Floyd se manifesta sobre a política brasileira. Em maio, Waters participou de uma “live” com Marina Silva e com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças políticas.

Advertisement

Ele também tem criticado publicamente Jair Bolsonaro desde antes das eleições presidenciais. Em 2018, durante sua última turnê no Brasil, ele incluiu o nome do presidente em uma lista de pessoas que considera neofascistas e que era exibida nos palcos ao lado da mensagem “Ele Não”.

Continua depois da publicidade

Fernanda Boldrin e João Ker

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.