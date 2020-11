Toto Wolff diz que chance de permanecer na Mercedes em 2021 é de '100%'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Chefe da Mercedes, que há duas semanas comemorou a conquista de seu sétimo Mundial de Construtores de forma consecutiva, Toto Wolff assegurou que vai continuar na escuderia alemã ao menos até o fim de 2021. Ele é o dirigente mais vitorioso da história da Fórmula 1 e um dos mais influentes da categoria atualmente.

Continua depois da publicidade

O austríaco de 48 anos chegou a indicar em alguns momentos que deixaria a chefia da equipe. O ex-piloto voltou a falar que está cansado, com a saúde abalada, e que não pretende passar mais tantas noites sem a família. Sua ideia é ocupar um cargo menos desgastante e que exija menos viagens. No entanto, ele confirmou que seguirá no comando da Mercedes até o fim da próxima temporada.

“Sou coproprietário da equipe e tenho um ótimo relacionamento com todos. Até agora a estrada tem tido muito sucesso, com o Lewis e com os sete títulos de construtores, mas são muitas viagens durante a temporada, com 250 noites do ano em hotel, praticamente, então é possível que em um, dois ou três anos, alguém ocupe este cargo e eu continue em outro cargo de gestão, mas sem tantas noites fora de casa”, explicou. “Mas no ano que vem, por enquanto, vou continuar nesta posição”, garantiu o chefe da Mercedes em entrevista à emissora alemã RTL.

Advertisement

Nas últimas semanas, Toto revelou que já começou um planejamento para encontrar o seu sucessor. O processo, porém, é longo e, por enquanto, ele permanece como o chefe da equipe que vem dominando a Fórmula 1 nos últimos anos e que está prestes a celebrar mais uma conquista: o heptacampeonato de Lewis Hamilton, que pode ser assegurado neste domingo, no GP da Turquia, de forma antecipada.

Continua depois da publicidade

“Mais tarde haverá mudanças, mas no ano que vem posso garantir cem por cento que continuarei a ser o chefe da equipe da Mercedes”, reforçou o dirigente.

Com a presença de Toto confirmada na Mercedes ao menos até o fim de 2021, resta saber se Hamilton também vai continuar na escuderia alemã. Há duas semanas, depois de conquistar a sua 93ª vitória na Fórmula 1, em Ímola, o piloto britânico deixou seu futuro em aberto.

“Eu gostaria de estar aqui no próximo ano, mas não há garantias disso, com certeza”, ressaltou o hexacampeão, na ocasião. “Há muitas coisas que estão na minha mente”, acrescentou. Seu vínculo com a equipe vence no fim desta temporada.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.