Confira o que abre e o que fecha em SP no domingo das eleições

Em razão do feriado pela Proclamação da República e das eleições municipais, neste domingo, 15, alguns serviços municipais funcionam em esquema especial. Feiras livres serão suspensas em algumas regiões da cidade para facilitar o deslocamento de mesários, assistentes técnicos e eleitores. Trânsito também será monitorado para garantir a fluidez das principais ruas e avenidas. Ações também serão realizadas para evitar aglomerações diante dos riscos de contágio pelo novo coronavírus.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá montar um esquema especial de trânsito nos principais corredores da cidade para garantir a fluidez do trânsito e mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação e vias do entorno. O monitoramento junto às zonas eleitorais serão intensificados especialmente das 7h às 18h. O Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, será liberado ao tráfego neste mesmo período. Por cair no domingo, o feriado não impacta no rodízio municipal de veículos.

Transporte público

No domingo, a circulação dos ônibus será de 65% da frota operacional em relação aos dias úteis.

Com exceção da 13-Jade, todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão funcionar com intervalo de 15 minutos entre os trens, menor do que o habitual aos domingos.

Na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), que gerencia ônibus intermunicipais, será mantida a tabela e a frota que opera aos domingos, mas os agentes estarão atentos à movimentação de passageiros e a empresa poderá orientar o aumento do número de viagens.

As linhas da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) vão trabalhar com frota e intervalos normais para os domingos. A operação será monitorada ininterruptamente e as equipes estão preparadas para disponibilizar mais trens, dependendo da demanda, nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, gerenciadas pelo Metrô, e nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente.

Por causa das eleições do primeiro turno, a Estrada de Ferro do Campos de Jordão (EFCJ) colocará o Trem de Subúrbio em operação excepcionalmente neste domingo em Pindamonhangaba. A operação vai funcionar nos mesmos horários e trechos que o trem opera durante a semana.

Abastecimento

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo não terão horário de funcionamento alterado neste fim de semana.

Feiras livres

O Departamento de Abastecimento (ABAST) suspenderá 46 feiras livres da capital paulista neste fim de semana das eleições municipais, e nos dias 28 e 29 de novembro, em caso de ocorrência de segundo turno.

Serão 10 feiras suspensas aos sábados e 36 aos domingos. A medida, atendendo ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para facilitar o deslocamento aos locais de votação dos mesários, assistentes técnicos e eleitores. Para informações das localidades, ligue para o 156.

Assistência social

Neste feriado permanecem abertos os seguintes serviços:

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA)

Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS)

Centros de Acolhida

Serviço de Proteção e Atendimento a Situações de Calamidades Públicas e Emergências (CPAS)

Núcleos de Convivência Pop Rua

Repúblicas

Casa Lar

Instituição de Longa Permanência para idoso (ILPI)

Família Acolhedora

Residência Inclusiva

Centros esportivos

Todos os espaços abrem normalmente, seguindo os protocolos de vigilância sanitária. A parte de atendimento ao público estará fechada.

Cultura

Neste domingo, os museus Solar da Marquesa de Santos, Casa da Imagem e Beco do Pinto funcionarão das 11h às 15h. As áreas comuns do Centro Cultural São Paulo estarão abertas das 10h às 18h. O Parque Daniel Marques, no Teatro Flávio Império, das 7h às 17h.

Os centros culturais funcionarão normalmente, sendo que cada equipamento possui um horário específico de funcionamento. Os demais equipamentos, como bibliotecas e casas de cultura, não abrem aos domingos.

Parques

Os parques municipais e naturais administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) estarão abertos durante o feriado, com exceção do PNM Fazenda do Carmo, que não abre.

O Planetário do Parque do Carmo continuará fechado.

Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), que fica dentro do Parque Anhanguera estará aberto para casos de urgência, emergência e apreensões da Guarda Civil Metropolitana (GCM), das 8h às 12h. O atendimento telefônico para a remoção de animais silvestres encontrados pela população pode ser feito pelo número 153.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul funcionam apenas de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, 16, o atendimento retorna seguindo todas as medidas adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Ecopontos

As unidades funcionam aos domingos e feriados das 6h às 18h.

