Vidal faz 2 gols, Chile vence Peru e sobe na classificação das Eliminatórias

Com dois gols do experiente Arturo Vidal, o Chile derrotou o Peru, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Santiago, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar/2022.

Com o resultado, os chilenos alcançam os quatro pontos, deixando os peruanos com apenas um. As duas seleções voltam a campo na terça-feira, quando o Chile visita a Venezuela, enquanto o Peru recebe a Argentina.

O jogo foi equilibrado e o diferencial foi a objetividade chilena. Os dois gols saíram na primeira etapa. Aos 20 minutos, Arturo Vidal acertou um lindo chute de longe no ângulo de Gallese, que nem esboçou a defesa. Já aos 35, o volante mostrou oportunismo, ao concluir na pequena área: 2 a 0

O Peru merecia pelo menos um gol pela sua vontade e entusiasmo, apesar da desvantagem no placar no primeiro tempo. Ruidíaz teve grande chance, mas Claudio Bravo fez grande defesa, aos 47 minutos.

No segundo tempo, o Peru, que faz uma das piores campanhas das Eliminatórias, foi para cima para pelo menos tentar conseguir um empate, mas Bravo não deixou em pelo menos duas grandes oportunidades, diante de Lapadula e Yotún.

