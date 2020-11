FMI aponta juros baixos no mundo como oportunidade para digitalizar economia

Por Estadão - Estadão 4

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicou que os juros baixos ao redor do mundo são uma oportunidade para transição digital na economia global, com possibilidade de geração de renda e empregos. Sobre a crise na pandemia, ressaltou que o mundo conseguiu ter “estabilidade financeira”, e que, com o trabalho dos bancos centrais em coordenação com os governos, houve a injeção global de US$ 20 trilhões em apoios.

Em discurso no Fórum da Paz de Paris nesta quinta-feira, Georgieva focou nos riscos do aumento das desigualdades, uma ameaça que os países emergentes correm em caso de ausência de injeção de liquidez, afirmou. Um passo importante para uma transição ao século XXI são reformas tributárias, incluindo a integração digital, apontou a dirigente.

O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, também discursou na ocasião, com foco nos riscos climáticos e na ameaça do terrorismo.

Michel afirmou que a UE quer “praticar uma diplomacia climática”, buscando parceiros no cenário externo, como a Organização das Nações Unidas (ONU), e citou a meta de zero carbono até 2050 no bloco como um compromisso.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

