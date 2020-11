Com lesões e caso de covid-19, seleção olímpica tem 3 trocas para jogos no Egito

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para 2021, a seleção brasileira olímpica de futebol masculino está no Egito para dois amistosos nos próximos dias contra a Coreia do Sul e os donos da casa. Nesta quinta-feira, a CBF anunciou três trocas na lista de convocados pelo técnico André Jardine por conta de lesões e um caso de covid-19.

Continua depois da publicidade

Foram chamados o meio-campista Gustavo Assunção, do Famalicão, de Portugal; o atacante Danilo Pereira, do Twente, da Holanda; e o zagueiro Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. O trio chega para substituir as ausências de do atacante Antony (Ajax) e do zagueiro Luiz Felipe (Lazio), lesionados, e do lateral-direito Ayrton Lucas (Spartak Moscou), diagnosticado com o novo coronavírus.

Gustavo Assunção, Danilo Pereira e Murilo desembarcarão no Cairo na noite desta quinta-feira. A partir desta sexta, os atletas participarão das atividades com o restante do grupo.

Advertisement

Da lista original, divulgada no último dia 23, André Jardine já tinha feito duas mudanças. Por conta da ida do meia Lucas Paquetá, do Lyon, para a seleção principal, que disputará dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico convocou o meia-atacante Tetê, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E com o atacante Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Benfica, cortado por conta de uma lesão no pé esquerdo, Mauro Júnior, do PSV Eindhoven, da Holanda, foi chamado.

Continua depois da publicidade

A seleção olímpica entra em campo contra a Coreia do Sul neste sábado, às 11 horas (de Brasília), no Al Salan Stadium. O duelo contra o Egito será na próxima terça-feira, às 16 horas, no estádio Internacional do Cairo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.