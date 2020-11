Com votação recorde, COB define 25 novos integrantes da Comissão de Atletas

Por Estadão - Estadão 6

Com uma participação recorde na votação, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu na noite de quarta-feira os 25 novos integrantes da Comissão de Atletas (CACOB) para o ciclo Paris/2024. Ao todo 374 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Londres/2012, Sochi/2014, Rio/2016 e/ou PyeongChang/2018 participaram da eleição, o que corresponde a 66% do total de atletas-eleitores aptos a votar. O número é mais que o dobro do registrado em 2016, quando 170 votaram (pouco mais de 27% do total).

Os atletas escolheram os seguintes representantes: Diogo Silva (tae kwon do, 47 votos), o mais votado; Poliana Okimoto (esportes aquáticos, 46); Yane Marques (pentatlo moderno, 39); Gustavo Guimarães (esportes aquáticos, 39); Rodrigo Santana (vôlei, 27); Eduarda Amorim (handebol, 26); Adriana Aparecida da Silva (atletismo, 26); Fabiano Peçanha (atletismo, 26); Beatriz Futuro (rúgbi, 25); Thiagus Petrus (handebol, 24); Lucas Duque (rúgbi, 22); Fernanda Ferreira (remo, 21); Iziane Marques (basquete, 19); Francisco Barretto Júnior (ginástica, 19); Edson Bindilatti (esportes no gelo, 19); Bárbara Seixas (vôlei, 16); Juan Nogueira (boxe, 16); Isabel Swan (vela, 15); Emerson Duarte (tiro esportivo, 13); Arthur Zanetti (ginástica, 13); e Ana Sátila (canoagem, 11) entre os que disputaram alguma das últimas duas edições de Jogos Olímpicos de Verão ou Inverno. E Hortência Marcari (basquete, 121); Jefferson Sabino (atletismo, 51); Clodoaldo Lopes do Carmo (atletismo, 28); e Joana Cortez (tênis, 25) entre os atletas que competiram em Jogos anteriores a Londres/2012.

“É um orgulho ter realizado e concluído com sucesso esse processo. É mais um grande passo que mostra o quanto a Comissão de Atletas evoluiu nos últimos anos. Fiquei surpreso com a quantidade de candidatos e com o número recorde de eleitores participando. Isso mostra o engajamento dos atletas e que o trabalho e a importância da Comissão estão cada vez mais visíveis para o Movimento Olímpico do Brasil. Desejo um bom trabalho para os membros que se reelegeram e aos novos integrantes da CACOB. Tenho certeza que o legado dessa Comissão estará em boas mãos”, disse Tiago Camilo, presidente da Comissão de Atletas e do Comitê de Eleição.

“Aumentar a participação dos atletas na gestão esportiva e no Comitê Olímpico do Brasil sempre foi um dos nortes da nossa administração. O número recorde de atletas olímpicos escolhendo seus representantes na Comissão, depois de uma participação histórica dela no processo eleitoral do próprio COB, mostra que estamos no caminho certo para valorizar ainda mais os atletas. Parabéns a todo pelo sucesso da eleição da CACOB para o ciclo Paris 2024”, afirmou Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na eleição do COB em outubro. Com direito a 12 votos – era somente um até 2017 -, os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 dos 25 integrantes da quarta turma da CACOB terão poder de voto.

A Comissão de Atletas tem como principais objetivos: estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.

A CACOB tem a responsabilidade de examinar questões relativas aos atletas olímpicos; manter contato constante com outras Comissões de Atletas Nacionais e Internacionais; apresentar sugestões nas questões referentes ao controle de dopagem; fazer indicação para eleição da Comissão de Atletas do COI; além de elaborar o relatório anual da Comissão de Atletas e divulgar suas deliberações e ações em andamento para toda a comunidade esportiva.

