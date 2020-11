Palmeiras anuncia a contratação do atacante Breno Lopes, ex-Juventude

Por Estadão - Estadão 5

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Breno Lopes, ex-Juventude-RS. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o atleta, de 24 anos, assinou contrato de quatro anos.

“Só tenho que agradecer a Deus, à minha família, ao Juventude, equipe que abriu as portas para mim, e ao Palmeiras pela oportunidade. Tenho certeza de que fiz uma excelente escolha, pois é um clube gigante do futebol. Sei da responsabilidade, mas me sinto preparado. E o torcedor pode ter certeza de que está chegando mais um guerreiro para a família alviverde. Venho para buscar meu espaço e conquistar coisas grandes, condizentes com a grandeza do clube”, disse Breno Lopes.

Mineiro de Belo Horizonte, o atacante foi revelado pelo Joinville-SC, time pelo qual se profissionalizou em 2016. No mesmo ano, foi emprestado ao Juventus de Palhoça-SC, time no qual passou uma temporada. Após bom desempenho na Série C, pelo Joinville, foi negociado com o Juventude.

Em 2019, disputou a Série C pelo Juventude-RS e a Série B pelo Figueirense-SC. Neste ano, após período de empréstimo no Athletico Paranaense, regressou ao Juventude, time que conseguiu destaque no segundo semestre, com nove gols em 19 jogos na Série B.

Com a contratação de Breno Lopes o Palmeiras espera substituir à altura a ausência de Wesley, que se machucou na semana passada diante do Red Bull Bragantino, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e só vai retornar aos gramados em 2021.

