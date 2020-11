Reforma e decoração estão em alta na TV

Por Estadão - Estadão 0

No próximo sábado, 14, estreia às 21h30, no canal Discovery Home & Health, o programa Você Renova que é comandado pela designer de interiores Eva Mota. Produção nacional tem como objetivo incentivar as pessoas que estão dispostas a realizar sozinhas transformações em suas casas. No decorrer de cada um dos cinco episódios, Eva apresenta projetos para os interessados e supervisiona o trabalho, dando dicas para ajudar a melhor realização da reforma. E essa conexão entre a profissional e os participantes é feita de forma online, com Eva conhecendo os gostos e as vontades de cada um.

Esse tipo de programa tem sido cada vez mais constante na telinha. Uma outra atração que está chegando, com estreia marcada para segunda-feira, 16, às 21h15, no HGTV, é o A Casa de Jeannie Garth, que vai mostrar um projeto importante e ambicioso de Jeannie: reformar completamente sua casa, onde mora com três filhos.

O simpático reality Reforma em Família com Karen e Mina mostra mãe e filha trabalhando juntas para transformar casas abandonadas ou caindo aos pedaços em moradias habitáveis. A série, também exibida pelo canal Home & Health, tem boas inspirações, desde uma reforma mais pesada até belas dicas de decoração.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

