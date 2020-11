Economista vê comércio melhor com a chegada da vacina

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, disse que vários estímulos que ocorreram neste ano terão efeitos a partir do ano que vem, apesar do fim do auxílio emergencial. “Todas as regiões do Brasil já superaram a atividade de antes da pandemia”, afirmou no Bradesco Day, evento que acontece de forma virtual este ano, pelo LinkedIn. Ele frisou, ainda que os serviços devem seguir em recuperação já vista na indústria e o comércio terá um impulso com a chegada da vacina.

Continua depois da publicidade

Honorato observou que os depósitos nos bancos cresceram R$ 1 trilhão, um indicativo de que o consumo vai chegar. Assim, a expectativa é de quando houver a retirada dos estímulos da economia, com o fim do auxílio, esse dinheiro será sacado e compensará o consumo perdido, ajudando a atenuar um impacto na atividade econômica. “Por isso, teremos uma transição suave, com desaceleração da economia, mas sem recessão, nem sequer parecida com a que vimos neste ano, afirmou.

O economista-chefe do Bradesco disse, contudo, que o risco da segunda onda de covid-19, que já acontece na Europa e nos Estados Unidos, é relevante. No Brasil essa segunda leva de infecção ainda não é clara, mas pode influenciar a atividade em 2021.

Advertisement

Ainda sobre a economia local, a dívida do Brasil, que caminha para atingir 100% do PIB, segundo ele, é manejável, “mas exige manutenção do teto de gastos”. Fora isso, ele reiterou que é preciso manter a agenda mínima de reformas estruturantes.

Continua depois da publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Cynthia Decloedt e Fernanda Guimarães

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.