Com surto, Santos chega a dez casos de coronavírus entre os jogadores

O Santos enfrenta um surto de coronavírus no seu elenco. Nesta terça-feira, o clube comunicou que mais sete jogadores foram diagnosticados com a covid-19 nos exames realizados no grupo. Com isso, já são dez atletas do elenco profissional infectados.

Nos testes feitos nesta terça, os casos positivos foram de Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison e Sandry. Eles se juntam a Lucas Veríssimo, Madson e João Paulo, que tinham sido diagnosticados na segunda, assim como o preparador de goleiros Arzul – estes foram testados antes porque haviam apresentado sintomas da covid-19.

O Santos também comunicou que seis membros da comissão técnica foram infectados, incluindo os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro. Treinador da equipe, Cuca está afastado desde sábado, internado e sob observação em um hospital de São Paulo, tendo ficado de fora da partida contra o Red Bull Bragantino, no dia seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi comandada exatamente por Cuquinha.

Temeroso com a possibilidade de um surto de coronavírus no elenco, o Santos adotou a cautela nesta terça, na reapresentação do elenco após um dia de folga. Os jogadores foram ao centro de treinamentos apenas para a realização dos testes, sem nem deixar seus veículos. E os resultados confirmaram um cenário preocupante.

Os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica que testaram positivo para a covid-19 estão em isolamento e sob cuidados do departamento medico do Santos. E o restante do elenco passará por nova bateria de testes na quinta, cumprindo o protocolo exigido pela CBF, pois no sábado a equipe enfrentará o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Estará, porém, bastante desfalcado, no que se inclui a ausência de Soteldo, na seleção venezuelana.

Até agora, o Santos vinha tendo poucos casos desde o início da pandemia, com os únicos positivos no elenco profissional masculino sendo os dos atacantes Kaio Jorge e Raniel. Porém, no domingo, o clube comunicou que 14 jogadoras do seu time feminino foram diagnosticadas com o coronavírus. Agora, são 10 atletas com a covid-19 na equipe masculina.

