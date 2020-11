Renato Aragão relembra Vanusa nos 'Trapalhões': 'o céu vai ficar mais alegre'

Por Estadão - Estadão 4

Renato Aragão falou sobre a morte da cantora Vanusa, com quem contracenou no início de sua carreira, na década de 1960.

“Ela fez conosco Os Adoráveis Trapalhões, logo no começo, com o Wilton Franco. Deixa muita saudade… Era muito profissional, muito amiga, e cantava muito bem, meu Deus do céu! O céu agora vai ficar mais alegre…”, declarou o humorista ao Estadão.

Os Adoráveis Trapalhões foi um programa que estreou em setembro de 1966, exibido pela TV Excelsior. Ele trazia Renato Aragão, os cantores Ivon Curi e Wanderley Cardoso (o ‘Bom Rapaz’) e o lutador Ted Boy Marino.

Com o sucesso do telecatch à época, Marino acabou sendo contratado pela Globo e deixou o programa. Para substituí-lo, foi chamada a cantora Vanusa, que já fazia sucesso com músicas do estilo jovem guarda e participava de outras atrações na televisão.

Vanusa deu ‘toque de leveza ao programa’

“Ela deu um toque de inteligência e leveza ao nosso programa. Tinha muito carisma”, opinou o humorista sobre a colega em depoimento ao livro Renato Aragão – do Ceará para o coração do Brasil, de Rodrigo Fonseca.

Posteriormente, o grupo se desfez. Na Record, Renato Aragão estrelou Os Insociáveis, junto a Dedé Santana e, posteriormente, Mussum. Zacarias só viria no período do grupo na TV Tupi, com Os Trapalhões, que ao fim de 1976 foi para a Globo.

