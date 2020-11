Fora de forma, Jonathan Cafu e Jemerson devem demorar para estrear no Corinthians

Por Estadão - Estadão 5

O zagueiro Jemerson e o atacante Jonathan Cafu demonstraram entusiasmo em vestir a camisa do Corinthians, nesta terça-feira, em entrevista coletiva de apresentação como novos rforços do time do técnico Vagner Mancini, mas deverão controlar ansiedade porque deverão demorar um bom tempo para disputarem uma partida oficial.

Sem entrar em campo desde 28 de janeiro, na derrota do Monaco por 1 a 0 para o Saint-Étienne, pela Copa da França, Jemerson, de 28 anos,, promete dedicação para acelerar a sua escalação. “Pressa tem, vontade, ansiedade. Gostaria de jogar sábado. Tem que ver com a comissão técnica, respeitar os companheiros, trabalhar o máximo. Ganhar esse tempo perdido sem jogar. Dedicação no dia a dia vai trazer o meu nível. Comissão verá quando estiver preparado para atuar.”

O zagueiro prevê uma boa dupla com Gil e comentou o fato de o Corinthians ter armado bons sistemas defensivos nos últimos campeonatos. “O Corinthians tem essa identificação defensiva. Lembro de 2015, o time que não levava gols. Isso é bom para o defensor, bom para mim. São grandes defensores e atacantes. Vou me dedicar ao máximo, voltar a minha forma ideal. Não estou. Fisicamente estou bem, mas para jogo é diferente de treinar algumas horas. Vou me dedicar ao máximo para estar no nível dos demais.”

Aos 19 anos, Jonathan Cafu se esquivou na hora de determinar um prazo para o seu aproveitamento por parte de Mancini no time titular. “É importante “dar tempo ao tempo e não meter os pés pelas mãos”, disse o jogador, cuja contratação teve o aval de Mancini, que busca melhorar o desempenho do ataque do time, principalmente pelas laterais.

O atacante falou de sua passagem pelo São Paulo em 2015 e da infância como torcedor do Corinthians. “É passado o São Paulo. Pensar no presente. Passei por lá, não fui muito bem. Agora, é virar a página. Estou no Corinthians, foco aqui. Sou corintiano desde pequeno, minha família toda é. Minha relação é isso: desde quando me entendo por gente, sou corintiano e vai ser assim pelo resto da vida.”

Jonathan Cafu e Jemerson não devem ser relacionados pelo técnico Mancini para o próximo jogo do Corinthians, sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em Itaquera, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

