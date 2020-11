Arthur do Val e Russomanno trocam farpas e protagonizam confronto em debate

Por Estadão - Estadão 2

Em busca de protagonismo no debate do Estadão, o deputado estadual Arthur do Val, candidato do Patriota, buscou polemizar com os adversários e adotou um tom agressivo nas perguntas. O encontro foi realizado nesta terça-feira, 11, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e apoio do Twitter.

O momento mais tenso foi um embate com o deputado Celso Russomanno (Republicanos), que foi acusado pelo adversário de gastar R$ 5 mil de verba de gabinete com combustível, R$ 4 mil com conta telefônica e até com “Sushi”.

“Você é conhecido na Assembleia como Mamãe Faltei. Você não é nada. Era um bebê quando eu comecei a defender o consumidor”, respondeu Russomanno, visivelmente exaltado.

Na tréplica, Do Val, que é conhecido nas redes sociais como Mamãe Falei, foi irônico: “O Celso tomou Red Bull nos bastidores. Deve ter tomado uma bronca do marqueteiro”. Do Val também foi para a ofensiva contra o prefeito Bruno Covas (PSDB), que foi acusado de viajar para o exterior de férias durante o período de enchentes na capital. “Você tirou férias com um amigo na Europa, cujo a mãe está empregada na Prefeitura”, disparou o deputado.

No debate, Do Val também foi questionado por um jornalista do Estadão sobre os empresários ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL) investigados por lavagem de dinheiro. Irritado, o candidato disse que a Justiça “rejeitou os imbróglios do Ministério Público”.

