Dólar cai em linha com ajustes ante moedas emergentes pares do real

Por Estadão - Estadão

O dólar opera com viés de baixa no mercado doméstico nesta terça-feira, após alta pontual, refletindo a perda de força mais cedo da divisa dos EUA ante moedas emergentes e ligadas a commodities e paralelamente à extensão de ganhos mais leves do petróleo, após subir 8% ontem.

Com a agenda de dados mais fraca, os investidores aguardam a palestra do ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento virtual sobre países emergentes (11h). Com a questão fiscal e as reformas ainda pendentes no País, há desconforto após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltar a atacar o governo, criticando a obstrução feita por partidos da base do governo, movimento que tem segurado a votação de todos os projetos da Casa.

Há expectativas de que Guedes possa falar sobre fluxo para emergentes e o Brasil no contexto da troca de comando na Casa Branca, a respeito da manutenção de estímulos à economia em 2021 via crédito e também se pronuncie sobre a determinação da Anvisa para a paralisação dos estudos da vacina Coronavac.

Nesta manhã, menos de 12 horas após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender os testes com a vacina Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro fez uma extensa publicação nas redes sociais sobre quais ações o governo federal tem realizado para enfrentar a pandemia de covid-19.

Mais cedo foi revelado que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) voltou a subir na primeira prévia de novembro, atingindo 2,67%, após ter aumentado 1,97% em igual leitura de outubro.

Às 9h26 desta terça, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,3790. O dólar futuro de dezembro recuava 0,18%, a R$ 5,3780.

Silvana Rocha

Estadao Conteudo

