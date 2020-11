Petrobras registra recorde nas vendas de Diesel S-10 pelo segundo mês seguido

Por Estadão - Estadão 8

A Petrobras bateu pelo segundo mês consecutivo o recorde de vendas de diesel S-10. Em outubro, informa a estatal, comercializou 2,01 milhões m3, 4,8% acima do recorde anterior, em setembro desse ano, quando as vendas atingiram 1,91 milhão m3.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que também em outubro, registrou vendas totais de diesel na ordem de 4,0 milhões m3, representando um crescimento de 6,3% quando comparado ao mesmo período de 2019.

“O recorde das vendas do Diesel S-10 e o crescimento das vendas totais de Diesel refletem as ações comerciais implementadas pela companhia com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre a demanda de combustíveis e os esforços bem-sucedidos de ampliar a oferta do produto com menor teor de enxofre, em substituição ao Diesel S-500”, ressalta.

Em outubro,as vendas de asfalto da Petrobras também foram recordes, atingindo 265 mil toneladas, o maior volume mensal desde novembro de 2014.

Beth Moreira

Estadao Conteudo

