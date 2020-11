BoJ cria instrumento especial de depósito para apoiar bancos regionais

Por Estadão - Estadão 2

Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que vai criar um instrumento especial de depósito para apoiar bancos regionais, cujos lucros têm sido prejudicados pela política de longo prazo do BC japonês de manter taxas de juros em níveis próximos de zero. Em comunicado, o BoJ disse que pagará juro adicional de 0,1% sobre reservas excedentes de bancos regionais depositados na autoridade monetária, além do 0,1% que já é pago atualmente.

O novo instrumento ficará em vigor até março de 2023 e estará disponível para bancos que cumpram determinadas exigências estipuladas pelo BoJ. Ainda no comunicado, o BoJ avalia que, de forma geral, o sistema financeiro tem mantido sua estabilidade em meio à pandemia do novo coronavírus e que os bancos têm papel fundamental na sustentação da economia japonesa.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

