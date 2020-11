Andreia Baricelli comemora sucesso de retirada de câncer de mama

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Andreia Baricelli, esposa do apresentador Luigi Baricelli, precisou fazer uma cirurgia para retirar um câncer de mama no domingo, 8, e comemorou o sucesso do procedimento nas redes sociais. Ela também fez uma publicação falando da importância dos exames anuais de prevenção.

Continua depois da publicidade

“A felicidade pode estar até na dor quando vista como crescimento. Sou grata a Deus por me permitir lutar e vencer!”, disse Andreia em uma foto na qual aparece ainda na cama de um hospital.

Luigi também falou sobre o procedimento: “Vencemos esta´ primeira etapa que foi a cirurgia, com sucesso”. Ele destacou que o casal enfrentou o diagnóstico “de frente superando nossos medos” e agradeceu às mensagens de apoio que os dois receberam.

Advertisement

Segundo ele, Andreia foi diagnosticada com câncer em outubro. Ela revelou o diagnóstico em um vídeo publicado na quinta, 5. “Esse ano eu fiz exatamente o que eu faço todos os anos, os meus exames de rotina”, comentou.

Continua depois da publicidade

“A empatia com meu médico foi acolhedora. Do meu lado estava meu marido, os meus filhos que sempre me fortalecem”, afirmou Andreia. “Depois que eu absorvi essa nova realidade eu resolvi vir aqui falar com vocês porque eu sei que outras mulheres estão na mesma luta que a minha. E eu queria lembrar a importância de cuidar da saúde. O câncer de mama tem cura sim, e se você descobrir cedo, precocemente, mais rápido e fácil o tratamento”, alertou ela.

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.