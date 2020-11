Cuidados necessários com determinadas dietas

Por Estadão - Estadão 4

Mesmo com a pandemia do coronavírus, a aproximação do verão promove o aparecimento das dietas milagrosas para a conquista do peso desejado. Antes de mais nada, é sempre muito importante lembrar que o corpo perfeito é aquele que faz a pessoa feliz, sem precisar seguir possíveis padrões.

Para quem deseja mudar algo, porém, o primeiro passo é procurar a ajuda de um médico especializado. Optar por mudanças radicais que prometem resultados milagrosos pode ser perigoso para a saúde. Portanto, realize os exames necessários e siga as orientações do profissional.

Além disso, é importante conhecer os pontos positivos e negativos de cada dieta. Muito comentado, o jejum intermitente é considerado uma estratégia. Quando realizada corretamente, essa ação ajuda a perde uns quilos e, até mesmo, previne contra determinadas doenças. Entretanto, em alguns casos pode provocar dores de cabeça e tontura.

Também conhecida como “low carb”, a dieta com baixo carboidrato promete uma alta queima de gordura corporal. Sua eficiência é maior quando ocorre também a redução do consumo de açúcar e alimentos processados. Restritiva, essa dieta exige o acompanhamento de um profissional para evitar complicações para a saúde. Além disso, é preciso a reeducação alimentar para evitar. Caso contrário, os quilos indesejados podem retornar posteriormente.

Além da ajuda de um médico, lembre-se que é importante aliar a dieta com a prática regular de atividade física. Além disso, o consumo de água deve ser constante.

