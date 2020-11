Ceará e Sport sentem desfalques e ficam no empate sem gols na Arena Castelão

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Em uma partida fraca tecnicamente, até pelos importantes desfalques nos dois times, Ceará e Sport ficaram no empate sem gols, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

O resultado mantém os dois times no meio da tabela de classificação, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Sport está na nona colocação com 25 pontos, um a mais que o Ceará, em 12.º lugar.

O primeiro tempo não foi nada bom. Com o desfalque de última hora do seu principal jogador – Vina testou positivo para a covid-19 -, o Ceará encontrou muitas dificuldades para escapar da forte marcação do Sport, que também teve baixas importantes como Marquinhos e Leandro Barcia.

Advertisement

Atuando em casa, o Ceará criou a primeira oportunidade logo aos sete minutos. Samuel Xavier bateu cruzado e Léo Chú chegou um pouco atrasado. Depois disso, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira ficou rodando a bola de um lado para o outro, mas sem levar perigo ao goleiro Luan Polli.

Continua depois da publicidade

O Ceará voltou mais ligado do intervalo e criou a melhor chance do jogo até então logo aos oito minutos. Felipe Baxola soltou a bomba e a bola explodiu no travessão. Faltava para os donos da casa acertar o último passe. Aos 29 minutos, Lima bateu para a defesa segura de Luan Polli.

Com várias baixas, o Sport estava satisfeito com o empate, tanto que Luan Polli foi amarelado por fazer cera. Nos minutos finais, o Ceará esboçou uma pressão, mas abusou da bola aérea. Em um desses lances, Felipe Vizeu cabeceou para defesa do goleiro do time pernambucano.

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pela 21.ª rodada do Brasileirão, o time de Guto Ferreira enfrenta o Grêmio, no sábado, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Sport recebe o Vasco, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 SPORT

CEARÁ – Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Klaus e Alyson; Charles (Ricardinho), Pedro Naressi (Saulo Mineiro), Fernando Sobral e Felipe Baxola (Wescley); Cléber (Felipe Vizeu) e Léo Chú (Lima). Técnico: Guto Ferreira.

SPORT – Luan Polli; Chico (Rafael Thyere), Iago Maidana e Adryelson; Ewerthon (Márcio Araújo), Ricardinho (Ronaldo Henrique), Júnior Tavares, Lucas Mugni, Jonatan Gómez (Bruninho) e Sander; Thiago Neves. Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS – Sander, Luan Polli, Ricardinho e Jair Ventura (Sport).

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.