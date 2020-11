No Maracanã, Grêmio derrota Fluminense e entra na briga pelas primeiras posições

Por Estadão - Estadão 6

O Grêmio conseguiu neste domingo um importante resultado para entrar na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. No estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada – a primeira do returno -, o time gaúcho derrotou o Fluminense por 1 a 0, com um gol do atacante Pepê no primeiro tempo, e ficou mais perto dos ponteiros da competição.

Agora com 30 pontos, o Grêmio permanece na oitava colocação, mas está apenas seis pontos atrás do líder e rival Internacional. E ainda tem um jogo a menos em relação a alguns rivais à frente como Flamengo, Santos e o próprio rival deste domingo.

O Fluminense, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de terminar a rodada na terceira colocação, dentro do G4 – zona de classificação para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Ficou com 32 pontos, ainda na quinta posição.

Em campo, o Grêmio, mesmo poupando jogadores por conta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá – joga nesta quarta-feira no Mato Grosso -, começou melhor e criou as melhores chances no primeiro tempo. O centroavante argentino Churín teve uma oportunidade cabeça no início e deu a assistência para o gol de Pepê aos 27 minutos.

No segundo tempo, o técnico Odair Hellmann procurou dar mais criatividade ao meio de campo do Fluminense com a entrada de Paulo Henrique Ganso. Bem postado na defesa, o Grêmio evitou levar sustos. Tanto que o máximo que o time carioca fez foi um chute de Felippe Cardoso que parou na defesa segura do goleiro Paulo Victor.

E foi na base dos contra-ataques que o Grêmio quase conseguiu ter uma vitória por uma diferença maior de gols. O atacante Ferreira, que entrou no segundo tempo, teve duas oportunidades e Jean Pyerre, uma. Em todas o goleiro Muriel mostrou segurança e reflexo.

Pelo Brasileirão, os dois times jogarão no próximo sábado pela 21.ª rodada. O Fluminense enfrentará o Palmeiras, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Grêmio receberá o Ceará, às 19 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 1 GRÊMIO

FLUMINENSE – Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Michel Araújo (Paulo Henrique Ganso); Caio Paulista (Marcos Paulo), Fred (Felippe Cardoso) e Wellington Silva (Luiz Henrique). Técnico: Odair Hellmann.

GRÊMIO – Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Paulo Miranda) e Jean Pyerre (Isaque); Luiz Fernando (Thaciano), Churín (Ferreira) e Pepê (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Pepê, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – Diogo Barbosa (Grêmio).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

