Milan empata em casa contra o Verona e desperdiça chance de disparar na liderança

Invicto com uma campanha quase perfeita, o Milan entrou em campo neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, com o objetivo de vencer o Verona e, já sabendo os resultados dos outros jogos, disparar na liderança. No entanto, foi surpreendido pelo rival e ficou no empate por 2 a 2 graças a um gol do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic aos 48 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Milan subiu para 17 pontos conquistados em cinco vitórias e agora dois empates. Se vencesse, abriria cinco de vantagem para o vice-líder Sassuolo. O Verona, com uma boa campanha para suas pretensões na temporada, ocupa a oitava colocação com 12 pontos.

Em campo, os visitantes abriram dois gols de vantagem com apenas 19 minutos de jogo, graças a Barak e Calabrina (contra). Os mandantes diminuíram ainda na primeira etapa com Magnani, também contra as próprias redes, e desperdiçaram um pênalti no segundo tempo com Ibrahimovic.

Os minutos finais foram de muita pressão por parte do Milan em busca, ao menos, do empate. Calabria chegou a igualar o placar aos 45, mas o gol foi anulado pelo VAR por causa de um toque de mão. Na sequência, aos 48, Ibrahimovic se redimiu e evitou a derrota do time de Milão.

Quem se aproveitou do tropeço do Milan foi o Napoli. Fora de casa, o time napolitano derrotou o Bologna por 1 a 0, no estádio Renato Dallara, e subiu para a terceira colocação com 14 pontos. O gol da vitória foi marcado, de cabeça, no primeiro tempo pelo atacante nigeriano Osihmen.

Com a mesma pontuação do Napoli está a Roma, que assumiu o quarto lugar depois de ganhar do Genoa por 3 a 1, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O meia albanês Henrikh Mkhitaryan foi o grande destaque do jogo ao marcar os três gols do time romano. Marko Pjaca fez para os donos da casa.

Já na briga contra o rebaixamento, Torino e Crotone empataram sem gols, no estádio Olímpico, em Turim. Com cinco pontos, o time da casa está em 17.º lugar, o último fora da degola. Os visitantes estão na lanterna, com apenas dois.

