Arábia Saudita parabeniza Joe Biden por vitória e diz querer manter cooperação

O rei da Arábia Saudita, Salman, e o príncipe Mohammed bin Salman, seu filho, parabenizaram neste domingo Joe Biden por sua vitória eleitoral. O príncipe Mohammed, líder de facto do reino, afirmou esperar que os dois países continuem a cooperar.

O comando saudita é visto como um dos aliados mais próximos do presidente americano, Donald Trump, no Oriente Médio. Trump manteve o apoio ao país durante um período turbulento, no qual Riad sofreu críticas internacionais por várias questões, entre elas a guerra no Iêmen e o assassinato em outubro de 2018 do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, que desapareceu após entrar no consulado saudita em Istambul. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

