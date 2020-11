Após cinco derrotas seguidas, Athletico-PR ganha de virada do Fortaleza por 2 a 1

Por Estadão - Estadão 6

Com uma virada emocionante, nos acréscimos do segundo tempo, o Athletico-PR venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que pode diminuir a crise no clube paranaense, que não vencia há 11 jogos e vinha de uma sequência de cinco derrotas seguidas.

Pelo Brasileirão, o time voltou a vencer após sete rodadas – dois empates e cinco derrotas – e aparece agora com 19 pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 17.º lugar. O Fortaleza vinha de derrota para o Fluminense, por 1 a 0, e continua com 24 pontos, na 10.ª colocação.

Mesmo com a volta de alguns titulares que não atuaram na derrota para o Flamengo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Athletico-PR não tinha um padrão de jogo vertical. Tocava a bola, porém de maneira improdutiva, sem chegar no ataque com possibilidade de finalização.

O Fortaleza jogou com inteligência, esperando na defesa, roubando a bola e saindo rapidamente no contra-ataque. Em um deles saiu o gol, aos 17 minutos. Gabriel Dias recebeu a bola pelo lado direito e fez o passe lateral para David, que rapidamente passou para Bergson. Ele chutou no contrapé do goleiro Santos, fazendo 1 a 0.

Enquanto o time da casa tentava se acertar, o visitante seguiu na base da velocidade. Tanto que quase ampliou aos 31 minutos, quando Santos não cortou o cruzamento, enganado pelo quique da bola que subiu. Bergson cabeceou em direção ao gol e só não comemorou porque o zagueiro Pedro Henrique salvou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR voltou com mudanças nas duas laterais. Entraram Christian e Abner Vinícius, respectivamente nos lugares de Khellven e Márcio Azevedo. Além disso, o time avançou a linha de marcação e impôs uma pressão inicial no Fortaleza.

Mas na primeira descida, o time cearense quase ampliou o placar aos oito minutos. Felipe lançou Bergson em diagonal e ele bateu cruzado para as redes. O lance, porém, foi anulado quase dois minutos depois com o VAR apontando impedimento.

Enquanto lamentava, o Fortaleza levou o gol de empate. Após levantamento de Renato Kayser, pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo, que tinha acabado de entrar, chutou para as redes aos 16 minutos.

A partir daí, o domínio foi todo paranaense. As chances foram saindo rapidamente. Aos 23 minutos, Renato Kayzer cabeceou e o goleiro Felipe Alves defendeu. Aos 27, Carlos Eduardo reclamou de pênalti, mas o lance seguiu com um chute forte de Erick que explodiu no travessão. Nikão errou a cabeçada aos 31 e Kayzer chutou sem ângulo aos 38, com Felipe Alves rebatendo com a perna.

A pressão era total e o gol da virada saiu aos 46 minutos depois da insistência de Renato Kayser, que fez um drible lateral e bateu forte de perna esquerda. O atacante comemorou chorando. Um gol muito festejado, afinal acabou com um longo jejum.

Pela 21.ª rodada, o Athletico-PR vai enfrentar o Goiás, no próximo sábado, às 17 horas, em Goiânia, enquanto que o Fortaleza vai receber o São Paulo, no mesmo dia, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 x 1 FORTALEZA

ATHLETICO-PR – Santos; Khellven (Christian), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Wellington, Erick e Léo Cittadini (Fernando Carnesin); Nikão, Renato Kayzer (Aguilar) e Reinaldo (Carlos Eduardo). Técnico: Paulo Autuori.

FORTALEZA – Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho (Marlon); Osvaldo (Yuri César), David (Ronald) e Bergson (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Bergson, aos 17 minutos do primeiro tempo; Carlos Eduardo, aos 16, e Renato Kayzer, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wellington e Fernando Carnesin (Athletico-PR); Jackson e Bergson (Fortaleza).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Estadao Conteudo

