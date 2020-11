PSG vence fácil o Rennes no Francês e se recupera de derrota na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 7

A situação do Paris Saint-Germain é complicada na Liga dos Campeões da Europa com duas derrotas em três jogos. Mas a realidade é outra no Campeonato Francês. Mesmo com uma série de desfalques (incluindo Neymar e Mbappé) neste sábado, a equipe bateu fácil o terceiro colocado Rennes por 3 a 0, em casa, e disparou na liderança da competição. Moise Kean e Di María (duas vezes) definiram o resultado.

Depois de iniciar o Campeonato Francês com duas derrotas, o Paris Saint-Germain emendou a oitava vitória consecutiva, com 26 gols marcados e apenas um sofrido na atual sequência. A equipe lidera com 24 pontos – cinco de vantagem em relação ao Lille, que visita o Brest neste domingo. Logo atrás, com 18, o Rennes ainda pode perder a posição para o Nice, que recebe o Monaco também neste domingo.

O time comandado pelo técnico alemão Thomas Tuchel fez questão de liquidar a fatura no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, o Rennes errou na saída de bola, Di María conseguiu o desarme e a bola sobrou para Moise Kean perto da meia-lua. O atacante chutou forte, no canto, para abrir o placar. Em boa fase, o jovem italiano, emprestado pelo Everton, marcou o seu quinto gol nas últimas quatro partidas.

Sem diminuir o ritmo, o Paris Saint-Germain ampliou a contagem 10 minutos depois. Com liberdade pelo meio, Ander Herrera deixou Di María na cara do gol. O argentino teve categoria para tocar por cima do goleiro Gomis, com uma cavadinha, e marcar o segundo.

O Rennes equilibrou a posse de bola durante a partida e finalizou 16 vezes (sete a mais que o Paris Saint-Germain), mas apenas três acertaram o alvo. Mais eficiente, o time parisiense fechou o placar aos 28 minutos do segundo tempo, de novo com Di María. Após disputa na intermediária, Dagba ficou com a sobra, arrancou e serviu o argentino, que dominou, ajeitou e chutou de fora da área. Um leve desvio na marcação complicou a vida de Gomis, que viu a bola morrer em seu canto direito.

O triunfo no estádio Parque dos Príncipes alivia a tensão no Paris Saint-Germain, que perdeu durante a semana para o RB Leipzig, na Alemanha, por 2 a 1, em partida válida pela Liga dos Campeões. A pausa para a data Fifa pode servir para esvaziar o departamento médico do clube, já que o próximo compromisso é apenas no dia 20, em visita ao Monaco pelo Campeonato Francês.

Em outro jogo deste sábado, o Montpellier visitou o Bordeaux e venceu por 2 a 0 – gols de Florent Mollet e Andy Delort, ambos no segundo tempo. O resultado colocou o time visitante na sexta colocação, com 17 pontos. O mandante está em 12.º lugar, com 12.

Estadao Conteudo

