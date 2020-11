Com covid-19, Casemiro é cortado da seleção e Tite convoca Bruno Guimarães

Por Estadão - Estadão 11

O meio-campista Bruno Guimarães, que atua no Lyon, da França, foi convocado neste sábado pelo técnico Tite para a disputa das próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Venezuela e Uruguai nos dias 13 e 17, em São Paulo e Montevidéu, respectivamente. Ele substituirá Casemiro, que testou positivo para a covid-19, conforme comunicado pelo Real Madrid ao departamento médico da seleção brasileira horas antes.

Bruno Guimarães fazia parte da lista de suplentes convocada por Tite no último dia ??. Ele estava relacionado pelo técnico André Jardine, da seleção olímpica, que disputará dois jogos preparatórios para a Olimpíada de Tóquio neste mês no Egito – contra Coreia do Sul, no próximo dia 14, e os donos da casa, no dia 17, ambos no estádio Internacional do Cairo.

A apresentação dos 24 jogadores convocados por Tite está marcada para começar neste domingo em Teresópolis (RJ). Serão quatro dias de treinamento na Granja Comary antes da viagem para São Paulo, local da partida contra a Venezuela, no estádio do Morumbi, na próxima sexta-feira, às 21h30.

Depois, a seleção brasileira fará mais três treinos no CT do São Paulo, na capital paulista, e viajará na segunda-feira, dia 16, para Montevidéu, onde enfrentará o Uruguai no dia seguinte, às 20 horas (de Brasília), no estádio Centenário.

Confira a lista atualizada dos convocados da seleção brasileira:

Goleiros – Alisson (Liverpool-ING); Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);

Laterais – Alex Telles (Manchester United-ING), Danilo (Juventus-ITA), Gabriel Menino (Palmeiras) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP);

Zagueiros – Diego Carlos (Sevilla-ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Meio-campistas – Allan (Everton-ING), Arthur (Juventus-ITA), Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes – Everton (Benfica-POR), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Richarlison (Everton-ING), Pedro (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP).

