Doria sobre Biden: defensor da democracia e das relações multilaterais

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, comemorou a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial americana. Em sua conta no Twitter, Doria disse que estava feliz com a vitória do “candidato eleito presidente dos Estados Unidos” Joe Biden.

“Ele é um defensor da democracia e das relações multilaterais. Bom para os EUA, bom para o Brasil”, escreveu o governador.

