Alcolumbre e Bento Albuquerque acompanharão trabalhos em Macapá neste sábado

Por Estadão - Estadão 4

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajarão para Macapá na tarde deste sábado para acompanharem o processo de restabelecimento do fornecimento energia elétrica no Amapá.

Com embarque programado em Brasília para as 14h e chegada na capital amapaense às 16h30, a comitiva deve realizar uma visita técnica à subestação de rebaixamento de carga da empresa Isolux. Amanhã, está prevista outra inspeção dos trabalhos no município de Laranjal do Jari.

Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira, 3, levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 MW de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia.

Mais cedo, O Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada. De acordo com a pasta, a religação o fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada, e a capital do Amapá já estaria recebendo cerca de um terço da carga típica para o horário.

Após o religamento de parte da carga de eletricidade no Amapá na madrugada deste sábado, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou que o atendimento aos moradores será feito em forma de “racionamento”, com fornecimento intercalado durante algumas horas entre os bairros.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

