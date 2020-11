Bom piloto sob chuva, Miller faz o melhor tempo nos treinos da MotoGP em Valência

Por Estadão - Estadão 2

O australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) ratificou sua fama de bom piloto sob chuva, ao fazer o melhor tempo nas duas sessões de treinos livres para a etapa da Europa de MotoGP, 12ª da temporada, nesta sexta-feira, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha.

O asfalto molhado fez com que os principais candidatos ao título deste ano não arriscassem muito, facilitando o trabalho de Miller, que fez a melhor volta do dia em 1min32s528 no período da tarde, quase dez segundos mais rápido do que conseguira pela manhã, debaixo de muita chuva (1min42s063).

O segundo tempo ficou para o espanhol Alexis Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini), com 1min32s620, seguido pelo italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), com 1min32s804.

Os três principais candidatos ao título deste ano conseguiram tempos no segundo pelotão. O espanhol Joan Miller (Team Suzuzki Ecstar), líder da classificação, com 137 pontos, fez apenas o décimo tempo, com 1min33s405, à frente do francês Fábio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), vice-líder do Mundial (123 pontos), que fez sua volta mais rápida em 1min33s337.

Já o espanhol Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), terceiro no campeonato, com 118 pontos, ficou em 11º lugar, com 1min33s410.

Mas a notícia mais comentada nos boxes foi a liberação para a participação na prova do italiano Valentino Rossi, após seu exame para a covid-19 ter dado negativo. O supercampeão, substituído pelo norte-americano Garret Gerloff nas duas últimas provas, vai participar da classificação neste sábado.

