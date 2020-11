Coritiba confirma cinco casos de covid-19 no elenco, mas não revela nomes

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá um sério problema na partida contra o Internacional, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. O clube paranaense informou nesta sexta-feira que cinco jogadores testaram positivo para a covid-19, mas os nomes não foram revelados.

Continua depois da publicidade

Segundo os protocolos do clube, os jogadores foram isolados e permanecerão sem treinar por dez dias, podendo ficar de fora assim do confronto contra o Bahia, no próximo dia 16. O Coritiba não registrava um caso desde o confronto diante do Palmeiras, válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com os casos de covid-19, o técnico Rodrigo Santana perdeu a arma que tinha para o duelo contra o Internacional, uma vez que poderia contar com força máxima. O treinador terá apenas dois dias para adaptar a equipe a uma nova escalação antes do confronto no Brasileirão. As exceções eram Sarrafiore, por questões contratuais, e Rafinha, lesionado.

Advertisement

Apesar de vim de vitória sobre o Atlético Goianiense por 1 a 0, o Coritiba ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com os mesmos 19 pontos do Vasco, primeiro time fora da zona da degola.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.