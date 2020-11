IPCA sobe 0,86% em outubro, maior alta para o mês desde 2002

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,86% em outubro deste ano, a maior alta para o mês desde 2002, informou nesta sexta-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é superior ao crescimento do mês imediatamente anterior, setembro, que teve resultado de 0,64%.

Continua depois da publicidade

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que iam de 0,70% a 0,97%, mas acima da mediana, de 0,84%, conforme pesquisa do Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 2,22%. Em 12 meses, o resultado foi de 3,92%, dentro das projeções dos analistas, que iam de 3,72% a 4,03%, e também acima da mediana, que era de 3,89%.

Advertisement

Para o mês, os grandes destaques foram o arroz, com aumento de 13,36% nos preços, e o óleo de soja, com crescimento de 17,44%. O setor de transportes também acabou crescendo, mas em menor medida, 1,19%, com impacto de 0,24 ponto porcentual no resultado. Artigos de residência aumentaram 1,53% nos preços, com impacto de 0,06 p.p.. Um outro setor que cresceu foi o de seguro voluntário de veículo, 2,21%. Este em particular registra um cenário diferente, já que vinha de sete meses de quedas.

Continua depois da publicidade

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.