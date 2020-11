Maluma e The Weeknd fazem parceria em remix de 'Hawái'

Por Estadão - Estadão 5

Os cantores Maluma e The Weeknd divulgaram uma nova parceria na quarta-feira, 4, com o lançamento do remix de Hawái, um single de Maluma que foi lançada no dia 29 de julho. Além da canção, os dois aparecem juntos em um clipe lançado nesta quinta-feira, 5.

A nova versão da música conta com trechos em inglês e em espanhol e é uma continuação da história apresentada no clipe lançado em julho. Hawái faz parte de Papi Juancho, quinto e mais recente álbum de Maluma, lançado em 21 de agosto de 2020.

No Instagram, os cantores compartilharam o vídeo e Maluma aproveitou para fazer um trocadilho com o nome do colega. “El Finde”, disse ele em um story, traduzindo do inglês para o espanhol o nome do The Weeknd, uma versão abreviada de “The Weekend”, que significa “fim de semana” em inglês.

The Weeknd também lançou um novo álbum em 2020, After Hours, o quarto do cantor. Ele conta com a música Blinding Lights. Até o momento, o vídeo com Maluma e The Weeknd já tem mais de 800 mil visualizações. Assista:

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

