Fux dá posse a Nunes Marques no STF: 'Novo ministro tem notório saber jurídico'

Estadão

O ministro Kassio Nunes Marques tomou posse no Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta quinta-feira, 5, em cerimônia relâmpago, que durou 14 minutos, e foi esvaziada por causa da pandemia de covid-19. No único discurso da sessão realizada no plenário do tribunal, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que Nunes Marques tem o “notório saber jurídico” necessário para ingressar no tribunal, o que foi visto como uma defesa ao novo integrante da Corte, questionado por imprecisões no currículo e suspeita de plágio.

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que indicou Nunes Marques, Fux afirmou que o magistrado terá “independência olímpica” para atuar no Supremo.

A cerimônia contou com apenas sete ministros do tribunal, por medida de prevenção, depois que várias autoridades presentes na posse de Fux, em setembro, contraíram o coronavírus. Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelos ministros Gilmar Mendes, avalista de sua indicação, e Alexandre de Moraes, seguindo a liturgia das posses no tribunal, onde o novato é acompanhado pelo integrante mais antigo e mais recente da Corte. Gilmar ciceroneou Marques em substituição ao ministro Marco Aurélio Mello, que optou por não comparecer por fazer parte do grupo de risco de covid-19.

O evento também contou com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. O plenário do Supremo ficou, então, dividido entre aqueles sem máscaras de proteção – Bolsonaro, Fux ,Aras e Alcolumbre – e os que a utilizaram, como Maia, Gilmar, Moraes, Luís Roberto Barroso, Édson Fachin, Dias Toffoli e Santa Cruz. Os quatro que não usaram a máscara já tiveram covid-19.

“Em nome da Corte eu queria desejar boas vindas à sua Excelência, o ministro Kassio Marques. Que vossa Excelência seja muito protegido nessa sua nova missão, tendo em vista que vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, ( ) tem pelo seu currículo notório saber jurídico. Vossa excelência tem conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Seja muito bem-vindo. Que Deus proteja a sua caminhada”, disse Fux, que, antes da cerimônia, teve rápida conversa com Bolsonaro.

Nunes Marques, que não discursou, fez apenas o juramento. “Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a constituição e as leis da república”, declarou. Antes de sentar na cadeira de ministro pela primeira vez, o magistrado tomou um tapinha nas costas dos ministros Gilmar e Moraes.

Breno Pires

Estadao Conteudo

