Morre aos 75 anos o músico Ken Hensley, ex-tecladista do Uriah Heep

Por Estadão - Estadão 8

Ex-tecladista da banda britânica de rock progressivo Uriah HeepO músico Ken Hensley morreu nesta quarta-feira, 4, de acordo com uma publicação de Mick Box, líder do grupo, em suas redes sociais. Box se disse profundamente chocado e afirmou: “Ken compôs algumas músicas incríveis em seu período com a banda, e elas deixarão um legado que estará no coração das pessoas para sempre”.

Hensley foi um dos pioneiros do rock progressivo, tendo formado, ainda em 1965, o grupo The Gods, embrião da banda que viria, anos depois se tornar o Uriah Heep. Com ele, no The Gods, tocavam o guitarrista Mick Taylor (que sairia do conjunto para integrar os Rolling Stones), o baixista Greg Lake (que formaria o King Crimson e o supergrupo Emerson, Lake and Palmer) e John Glascock (que iria integrar o Jethro Tull nos anos subsequentes).

Nos anos 1960, Hensley lançou dois discos com o Gods, um com o Head Machine e um com o Toe Fat, mas foi no natal de 1969 que o tecladista foi convidado por alguns de seus ex-colegas para fazer parte de uma banda até então chamada Spice. Em janeiro de 1970, a banda decidiu mudar de nome para Uriah Heep, e o resto foi história.

Hensley foi integrante da formação clássica do Heep em toda a década de 1970, deixando o grupo apenas em 1980, após a gravação do disco Conquest, descontente pela direção artística que o conjunto havia tomado.

Entre os principais discos do Uriah Heep com Hensley estão Very ‘Eavy, Very ‘Umble, Salisbury, Look at Yourself e Demons and Wizards, que revolucionaram a cena progressiva ao unir o estilo com elementos do então nascente heavy metal.

Depois de sua saída do Uriah Heep, Hensley tocou alguns anos no Blackfoot, mas de 1985 em diante teve uma carreira solo cheia de altos e baixos, com direito a algumas participações em discos de grupos de menor importância, muitas coletâneas lançadas e alguns discos solo.

André Cáceres

Estadao Conteudo

