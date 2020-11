Bach garante que Olimpíada em 2021 será segura com qualquer quadro da covid-19

Por Estadão - Estadão 8

O alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), garantiu nesta quinta-feira que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para julho e agosto de 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, serão realizados com total segurança independente da situação no Japão e no mundo com relação ao nível de contágio da covid-19. “Estamos preparados para oferecer uma Olimpíada segura, sejam quais sejam as circunstâncias no próximo verão (no hemisfério norte)”, disse.

A afirmação de Bach foi feita em um fórum realizado de forma virtual com a participação de federações internacionais de diversas modalidades. Nele foi convidado o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, que afirmou que a colaboração entre os organizadores e as outras partes implicadas, incluindo as federações, vão fazer com que Tóquio seja a “a cidade olímpica melhor preparada” para os Jogos.

O presidente do COI reiterou a mensagem dita nas últimas semanas sobre a situação da pandemia pelo mundo, que impacta na organização da Olimpíada. “A rápida evolução da situação impede de ter agora as respostas sobre as dúvidas operativas que estão na mente de todos. Mas, por favor, tenham a segurança de que estamos desenvolvendo ferramentas para cada cenário possível diante da covid-19”, prosseguiu Bach.

Em sua declaração no fórum, o diretor-geral da OMS recordou que a organização, neste caso, de competições “requer um enfoque baseado no risco para decidir se um evento deve seguir adiante e como”. “Depende de cada um de nós reforçar o papel essencial do esporte como garantia de uma melhor saúde e estamos trabalhando para assegurar que os esportes possam ser praticados con segurança, tanto a nível amador como profissional”, comentou Tedros.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foram adiados em um ano no mês de março passado depois de um acordo entre o COI, o Comitê Organizador e o governo do Japão diante da pandemia do novo coronavírus. A cerimônia de abertura da Olimpíada será realizada em 23 de julho de 2021 e a de encerramento no dia 8 de agosto.

