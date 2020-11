Jornalista e chargista Lanfranco Aldo morre aos 95 anos

Por Estadão - Estadão 5

O jornalista e chargista italiano Lanfranco Aldo morreu nesta quinta-feira, 5, aos 95 anos. Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortelline Rossi, ou apenas Lan, como era conhecido, nasceu em Arezzo, na Toscana, em 1925, e atuou como jornalista gráfico na França, Uruguai e Argentina. Radicado no Brasil, passou a trabalhar no Última Hora, em 1952, à convite do jornalista Samuel Wainer. O caricaturista teve passagem pelo Globo e Jornal do Brasil, onde produziu charges por 33 anos. Apaixonado pelo samba e pela capital carioca, Lan se casou com Olívia Marinho, ex-passista da Portela, em 1960. Quando completou 90 anos, o caricaturista ganhou homenagem da TV Câmara.

