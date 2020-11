Corinthians só empata com o América-MG e está eliminado da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Durou apenas dois jogos a participação do Corinthians na Copa do Brasil. Com mais uma apresentação fraca, empatou com o América-MG por 1 a 1 no Independência e deu adeus nas oitavas de final da competição. Agora resta apenas o Brasileirão aos paulistas. Os mineiros chegam às quartas de final pela primeira vez na história.

Continua depois da publicidade

Mesmo sem jogar bem, o Corinthians ainda saiu na frente em Belo Horizonte e chegou a sonhar com a decisão por pênaltis. Mas uma penalidade aos 38 minutos do segundo tempo acabou com o sonho de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida em São Paulo.

O Corinthians pela terceira vez no ano lamenta um revés nos mata-matas. Já havia decepcionado seu torcedor nas fases preliminares da Libertadores diante do Guaraní, do Paraguai. E perdeu a decisão do Paulistão para o rival Palmeiras. Se dedicará a evitar um vexame no Brasileirão, no qual ainda luta contra o rebaixamento.

Advertisement

A necessidade de reverter a derrota em casa não fez Vagner Mancini escalar um Corinthians mais ofensivo. Impossibilitado de usar Fábio Santos e Otero, optou pelo óbvio: Lucas Piton e Mateus Vital.

Continua depois da publicidade

Na frente, Davó isolado crente que receberia novamente um belo passe de Cazares como ocorreu diante do Internacional. Faltou apenas dizer que os mineiros jogavam pelo empate e não iriam se abrir como o Internacional fez no sábado.

Foi um primeiro tempo ao “melhor” estilo Corinthians: com sonolência, sem criatividade e nenhum força ofensiva. Pior, com show de erros de passes, proporcionando contragolpes perigosos não aproveitados pelo América.

Cássio trabalhou bastante, enquanto Matheus Cavichioli teve a vida facilitada pela carência de finalizações corintianas. Um cabeceio sem força de Marllon e um chute de Xavier foi o repertório ofensivo dos comandados de Mancini.

Continua depois da publicidade

Para piorar, Cazares ainda sentiu uma lesão no posterior da coxa esquerda com meia hora de bola rolando e pode ser desfalque por algumas rodadas. Sábado, por exemplo, dificilmente encara o Atlético-GO, fora de casa.

A esperada ousadia de Mancini com uma mudança de postura não apareceu, pois apenas fez trocas dos volantes. O treinador corintiano, precisando da vitória, voltou com dois novos jogadores de marcação.

Reforçou a pegada, mas deu sorte com boa trama de seus jogadores de frente. Davó recebeu, partiu para cima do zagueiro Anderson Jesus e foi derrubado na área. O árbitro marcou tiro de meta, mas o VAR corrigiu a marcação. Após quatro minutos, Fagner abriu o marcador.

Com vantagem de 1 a 0, o Corinthians devolvia a derrota sofrida em casa, há uma semana. E a decisão estava aberta, com possibilidade de pênaltis. Rodolfo, porém, quase empatou logo a seguir. Bateu raspando a trave de Cássio.

O jogo ficou aberto com ataques desorganizados de ambos os lados. Faltava técnica para os dois times. Um escanteio para o Corinthians quase virou gol do América-MG. A zaga afastou e Everaldo mandou para o alto, tentando recuar para Cássio. O goleiro saiu da área e não afastou. Ademir bateu para o gol aberto e Fagner salvou.

O Corinthians se salvou no primeiro lance, mas nada pôde no segundo. A noite não era do time. Em um lançamento, Lucas Piton correu para dar combate e a bola bateu em sua mão. Ele estava de costas, mas o pênalti foi anotado. Rodolfo cobrou, Cássio resvalou na bola, porém entrou. O Corinthians ainda buscou o triunfo nos minutos finais. Em chuveirinhos para a área. Fechou o jogo no desespero e mostrando a desorganização que o acompanha o ano todo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 1 CORINTHIANS

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Felipe Azevedo (Marcelo Toscano), Vitão (Rodolfo) e Ademir (Daniel Borges). Técnico: Lisca.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Xavier (Gabriel), Ederson (Cantillo), Ramiro (Luan) e Mateus Vital; Cazares (Everaldo) e Davó (Léo Natel). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Fagner, aos 14, e Rodolfo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gil, Fagner, Xavier e Everaldo (Corinthians); Diego Ferreira (América-MG).

ÁRBITRO – Wagner Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG).

Fabio Hecico, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.