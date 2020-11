Brasil registra média móvel diária de 384 mortes por covid-19

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Brasil contabilizou média móvel diária de 384 óbitos pela covid-19 nesta quarta-feira, 4. A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. O estado Amapá não enviou nova atualização dos dados devido a um apagão elétrico.

Continua depois da publicidade

Desde às 20h do dia anterior, o País teve 23.815 novos casos e 622 novos óbitos. No total são 5.590.941 pessoas infectadas e 161.170 mortas em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em parceria com as secretarias estaduais de saúde. Já o balanço do Ministério da Saúde mostra que 5.064.344 pessoas estão recuperadas e outras 364.575 seguem em acompanhamento.

Estado que tem os maiores números absolutos da covid-19 no País, São Paulo alcançou no total 1.123.299 casos e 39.549 óbitos nesta quarta. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 4.755 novos casos confirmados e 185 mortes. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 1.023.085 pessoas estão recuperadas, sendo que 123.023 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 41,9% na Grande São Paulo e 39,3% no Estado.

Advertisement

Em número de contaminados, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia no mundo, conforme contagem da Universidade Johns Hopkins, e o segundo com mais mortos pelo coronavírus.

Continua depois da publicidade

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

De acordo com o Ministério da Saúde, 23.976 novos casos de covid-19 e 610 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 5.590.025 pessoas infectadas e 161.106 que perderam a vida por causa da doença. Os números do Ministério da Saúde diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Continua depois da publicidade

Marcela Coelho

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.