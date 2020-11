Fernanda Rodrigues conta como descobriu traição de André Marques 'pela TV'

Por Estadão - Estadão 15

Fernanda Rodrigues contou uma traição por parte de seu ex André Marques, durante participação no programa Que História É Essa, Porchat? da última terça-feira, 3, no GNT.

Fernanda comentou que só contaria a história na presença do ex, “pois seria justo para que ele se defendesse”. “A gente namorou, uma graça, um namoro super bonitinho, tipo assim, capa de revista, neném pra lá, neném pra cá. Era uma coisa super chata, as pessoas não aguentavam aquilo”, relatou a apresentadora.

Em 1996, Fernanda, aos 16 anos, atuava na novela Malhação ao lado de André. Um dia, André Marques disse para a namorada que tinha um trabalho em uma “micareta fora de época”: “Ele foi fazer o trabalho e eu fiquei em casa. Liguei a televisão e apareceu um programa que mostrava ao vivo o ‘carnaval fora de época'”.

Graças à coincidência, Fernanda conseguiu ver a festa ao vivo, incluindo o trio elétrico em que André estava. “De repente ele começou a falar no ouvido de uma moça e eu vendo ao vivo e falando ‘gente ele começou a falar com a moça’. De repente ele ‘pá’! Beijou a moça”, comentou Fernanda.

A apresentadora ligou para o namorado e mandou algumas mensagens contando sobre o flagrante. Falando sobre a história, André disse que chegou a pensar em uma mentira para contar, mas desistiu pois viu que estava errado.

“Quem na vida já assistiu ao vivo à própria traição? Meu mundo caiu completamente, cai dentro de um buraco”, lembrou Fernanda. Apesar do choque, ela comentou que, hoje, os dois são bons amigos, e riem da história. “Hoje eu olho pra ele e acho isso muito divertido, porque o André é um cara muito divertido, muito especial, eu aprendi demais convivendo com ele”.

