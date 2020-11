Superintendência do Cade aprova joint venture de Tempo Assist e Caixa Seguridade

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a formação de “joint venture concentracionista” entre Tempo Assist e Caixa Seguridade para a oferta de serviços de assistência na rede de distribuição da Caixa. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Continua depois da publicidade

Pelo acordo, a nova companhia será detida em 25% pela Tempo Assist (50,01% das ações ordinárias), e em 75% pela Caixa Seguridade (49,99% das ações ordinárias e 100% das ações. A Caixa receberá R$ 30 milhões da Tempo Assist, que vai operar a rede de distribuição da Caixa com exclusividade por 20 anos.

Também nesta quarta-feira a Superintendência do Cade aprovou uma nova parceria da Caixa Seguridade com a CNP Assurances no ramo de consórcio.

Advertisement

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou mais cedo, essa nova companhia deterá os direitos para operar a rede de distribuição da Caixa também por 20 anos e, depois do fechamento da operação, a CNP vai repassar R$ 250 milhões à Caixa.

Continua depois da publicidade

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.