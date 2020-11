Com gol de Galhardo, Inter vence Atlético-GO de novo e avança na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Em uma partida fraca, o Internacional nem precisou fazer muita força para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, com mais um gol de Thiago Galhardo e um golaço de Rodinei, o seu time venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 no Beira-Rio, pelo duelo de volta das oitavas de final.

Continua depois da publicidade

O Inter já havia se dado melhor no confronto de ida, em que tinha triunfado pelo mesmo placar. Nesta terça, ainda que sem correr riscos, fez um primeiro tempo fraco e só pôde respirar aliviado quando Galhardo – o seu artilheiro em 2020 – marcou o primeiro gol da partida, chegando aos 21 na temporada. Acionado no intervalo, porém, não ficou até o fim em campo, por causa de dores no tornozelo, algo que preocupa para a sequência das competições.

Além do Inter, São Paulo e Cuiabá também já estão garantidos na próxima fase da Copa do Brasil, que terá os outros cinco participantes definidos até quinta-feira, com os sorteios dos duelos agendados para sexta-feira.

Advertisement

Em situações bem diferentes no Brasileirão, os times voltarão a jogar no fim de semana. O líder Inter terá pela frente o Coritiba no domingo, no Beira-Rio, enquanto o Atlético-GO, em 13º, visitará o Corinthians no sábado, na Neo Química Arena.

Continua depois da publicidade

O JOGO – O técnico Eduardo Coudet optou por escalar o Inter com apenas quatro titulares – Marcelo Lomba, Cuesta, Zé Gabriel e Patrick -, poupando até mesmo Galhardo, suspenso do compromisso com o Coritiba. Além disso, não podia contar com Marcos Guilherme, contundido.

Assim, composto basicamente por reservas, especialmente no setor ofensivo, o Inter fez um primeiro tempo ruim. Viu o Atlético-GO ocupar o campo de ataque nos minutos iniciais e até ameaçar no rebote de uma cobrança de falta, com Nicolas. Marcava forte o time gaúcho e dominava o meio-campo, forçando o adversário a apostar na ligação direta.

Para sorte do Inter, embora o Atlético-GO exibisse organização, errava muitos passes – foram 55 na etapa inicial, contra 39 da equipe gaúcha -, o que deixou a partida morosa. Assim, sem ser ameaçado, o time ainda teve uma chance na etapa inicial, com Nonato, forçando Jean a fazer grande defesa aos 43 minutos.

Continua depois da publicidade

Não foi suficiente, claro, para satisfazer Coudet. E ele voltou para o segundo tempo com dois dos seus principais titulares: Galhardo e Edenilson. Foi um deles, o seu artilheiro, que deixou o time mais perto da classificação. Aos nove minutos, Nonato chutou forte de longe. Jean bateu roupa, Galhardo ficou com o rebote, cortou o goleiro e bateu para as redes: 1 a 0.

A partir daí, o jogo esfriou de vez. Mas o Inter contou com outro reserva que deixou o banco no intervalo para fechar o placar. Aos 31, Edenilson acionou Rodinei na direita. O lateral cortou Nicolas e chutou colocado e no ângulo da meta de Jean.

O duelo, então, ficou mais aberto. O Atlético-GO ainda teve a chance de repetir o placar do jogo de ida, mas Zé Gabriel salvou em cima da linha uma finalização de Júnior Brandão, aos 36. Só que aos 39 ele marcou. Nas costas de Moisés, o atacante chutou cruzado. A bola passou por Lomba e o zagueiro não conseguiu cortar: 2 a 1 e Inter classificado.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 x 1 ATLÉTICO-GO

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Nonato, Johnny (Edenílson) e Patrick (DAlessandro); Leandro Fernández (Thiago Galhardo, depois Praxedes) e Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-GO – Jean; Luan, João Victor, Gilvan e Nicolas; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico (Matheuzinho); Janderson, Hyuri (Junior Brandão) e Matheus Vargas (Wellington Rato). Técnico: Eduardo Souza.

GOL – Thiago Galhardo, aos 9, e Rodinei, aos 31, e Junior Nonato, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Gilvan, Yuri Alberto, João Victor e Nonato.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre.

Leandro Silveira

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.